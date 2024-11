L’arbitro ravennate dirige in modo pulito. Nel finale di match, giudica leggera la trattenuta in area di rigore sull’ex Primavera

Partita di ordinaria amministrazione all’Olimpico tra la Roma e il Torino per l’arbitro designato Michael Fabbri, giunto alla quarta direzione stagionale. Pochi episodi da passare al setaccio per l’arbitro della sezione AIA di Ravenna che ha diretto in modo pulito, lasciando giocare molto, senza la necessità di avvalersi mai del VAR Mazzoleni.

Primo tempo: contatto Maripan-Dybala

Al 16’ in area granata è semplice per il direttore di gara giudicare un presunto contatto Maripan–Dybala con l’argentino che si lascia cadere troppo facilmente: non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e fa bene Fabbri a lasciar proseguire. Al 52’ bella azione Angelino – Dybala – Pisilli che va al tiro e centra il palo, ma subito dopo l’assistente alza la bandierina per segnalare correttamente la posizione di offside di rientro di Angelino.

Secondo tempo: gol annullato a Baldanzi

Al 68’ espulso dalla panchina il team manager granata Andreini, al 71’ cartellino giallo per Coco per fallo di frustrazione su Baldanzi ed un minuto dopo stessa sorte per lo stesso Baldanzi che commette fallo su Njie. Al 78’ annullato giustamente il raddoppio giallorosso a Baldanzi che si libera fallosamente di Vlasic in area granata. All’86’ cartellino giallo sacrosanto per Masina che trattiene Celik ed al 93’ per Pellegrini per un pestone a Ricci.

Nel recupero contatto Kone-Njie

Da segnalare in pieno recupero anche una situazione delicata in area giallorossa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla trequarti da Lazaro: Njie è marcato alle spalle da Manu Kone che si aiuta in modo sospetto con le braccia trascinando apparentemente a terra l’attaccante granata. Fabbri è a due passi e anche in questo caso giudica l’intervento troppo veniale per assegnare la massima punizione e per la tipologia di fallo non è compito del VAR intervenire. Per l’arbitro ravennate si è trattato del diciottesimo incrocio con il Torino in carriera e dopo questo match il bilancio è aggiornato a 4 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte.