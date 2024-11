Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta dopo il derby della Mole. Sozza vede bene e annulla il gol di Timothy Weah

Per la stracittadina torinese numero 159 è stato designato Simone Sozza della sezione AIA di Seregno che non ha avuto difficoltà a gestire una gara che ha presentato pochi momenti di tensione e rari casi spinosi ed è scivolata via senza grossi problemi. Il metro di giudizio è stato molto all’inglese, solo ventuno falli fischiati e quattro ammonizioni, giuste le decisioni adottate nelle situazioni più importanti ma qualche sbavatura nella gestione dei cartellini.

La partita

Al 33’ un tiro di Koopmeiners viene respinto in area granata da Coco, i padroni di casa invocano il calcio di rigore ma, come vede bene l’arbitro, la respinta è con il corpo e peraltro il difensore granata ha le braccia aderenti al tronco (per cui non potrebbe mai trattarsi di penalty). Al 35’ Sozza esagera col buonismo non ammonendo Gatti che, disinteressandosi completamente del pallone, spintona energicamente Milinkovic-Savic che era sospeso in aria. Il portiere granata protesta verbalmente ed ha ragione, poi i due si chiariscono ma manca l’ammonizione per lo juventino. Qualche rischio lo corre anche Vlasic intervenendo fallosamente su Kalulu al 42’. Al 57’ la prima ammonizione del match è per Lazaro che commette un fallo tattico su Gatti il quale però poco prima aveva pestato un tallone a Sanabria. Giusto il cartellino giallo per Walukiewicz che al 59’ trattiene per la maglia Yildiz. Al 72’ giusto annullare un gol a Weah il quale, prima di battere per la seconda volta Milinkovic-Savic controlla il pallone con il braccio: anche in questo caso è bravo Sozza a vedere bene senza bisogno del VAR. Giuste anche le ammonizioni nel finale per Coco che protesta dopo aver commesso un fallo su Weah (80’) e per Koopmeiners che interviene fallosamente su Borna Sosa.

Il bilancio

Per Simone Sozza si è trattato del primo derby della Mole diretto, il bilancio complessivo dei granata con lui è di un pareggio e tre sconfitte.