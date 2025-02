Dopo Torino-Milan, torna il consueto appuntamento con il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta. In esame Sozza

Per la partita in scena al “Grande Torino” alle ore 18 del sabato è stato designato Simone Sozza, un arbitro emergente che in questa stagione aveva diretto i granata anche nel derby di andata. Pochi falli fischiati, pochi cartellini (appena due) e poche recriminazioni, segno che la direzione è stata adeguata.

La partita

Al 3’ il pallone sfugge dalle mani di Maignan, l’arbitro fa dapprima proseguire l’azione poi ferma tutto per un intervento irregolare di Sanabria sul portiere ospite. Al 16’ ammonizione un po’ severa per Musah che ferma Vlasic in mezzo al campo ed al 27’ stessa sorte per Ricci che allarga la gamba ostacolando Pulisic al limite dell’area dopo un errore di Pedersen. Al 31’ Sozza indica il dischetto dopo che Pedersen impatta il pallone col braccio troppo alto per poter parlare di posizione naturale né la presunta spinta di Leao alle spalle (quasi impercettibile) può giustificare le proteste del norvegese: decisione appropriata presa dal campo, senza l’ausilio del VAR. Al 72′ proteste dei granata che invocano un fallo da ultimo uomo di Jimenez il quale interrompe un’azione promettente. Vanoli furibondo con l’arbitro. Corretta l’assegnazione del calcio di punizione ed il relativo svolgimento: il passaggio di Sanabria avviene col pallone fermo e Gineitis non si trova in posizione di offside: anche in questo caso decisioni giuste prese dal campo e assecondate dal VAR. Al 79’ graziato Lazaro che trattiene leggermente Theo Hernandez.

Il bilancio

Direzione tutto sommato attenta e più che sufficiente per il direttore di gara della sezione AIA di Seregno che è giunto alla quinta direzione con i granata i quali per la prima volta centrano la vittoria dopo un pareggio e tre sconfitte.