Il punto sulla direzione di Michael Fabbri in Bologna-Torino, anticipo del venerdì della 25ª giornata di Serie A

Michael Fabbri è stato l’arbitro che ha diretto (bene) l’ultimo della derby della Mole appena un mese fa ed è stato richiamato per dirigere la sfida del Dall’Ara tra il Bologna e il Torino.

Il primo tempo

Anche in questa occasione la direzione è stata abbastanza lineare sebbene non fosse iniziata nel migliore dei modi: subito una sbavatura al 3’ con un calcio d’angolo negato a Casadei (ultimo tocco di Holm) ed un errore grave al 12’ allorquando concede la massima punizione a favore dei padroni di casa per un contatto tra Linetty e Ndoye. Il richiamo all’On Field Review da parte del VAR Dionisi lo salva da un’ingiustizia nei confronti dei granata, difatti riesaminando il caso può accertare che il polacco anticipa l’attaccante rossoblù il quale allarga la gamba causando egli stesso il contatto per cui retromarcia del direttore di gara che fa riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore degli ospiti. Non ci sono falli sui rispettivi gol nel primo tempo, l’arbitro e il VAR convalidano. Al 41’ altro reclamo del Bologna con Ndoye che si lamenta per un presunto contatto in area con Sosa ma non c’è fallo.

L’analisi del secondo tempo

Nel secondo tempo la prima ammonizione del match giunge al 52’ ed è per Linetty che ferma con una

trattenuta una ripartenza di Castro, poi è la volta di Karamoh al 60’ che ostacola un calcio di punizione dei bolognesi allontanando il pallone dal punto di battuta. Al 61’ Castro entra in contatto con Coco in area granata ma anche in questo caso il direttore di gara fa bene a lasciar proseguire poiché il difensore segue il pallone e non va sull’uomo per ostacolarlo, regolare contrasto di gioco ed il VAR conferma con silent check. Al 63’ cartellino giallo per Gineitis (appena entrato) per un brutto fallo su Castro. Al 69’ netto invece il fallo da rigore che Fabbri concede per l’intervento scomposto di Casadei che travolge Pobega in area. All’88’ corpo a corpo Fabbian – Gineitis in area granata che Fabbri giudica regolamentare mantenendo la sua uniformità di giudizio. Al 94’ infine cartellino giallo un po’ esagerato a carico di Masina per un intervento su Ndoye.

Il bilancio

Per l’arbitro della sezione AIA di Ravenna si è trattato del ventesimo incrocio coi granata (il quarto in

questa stagione con tre sconfitte ed il pari nel derby) ed il bilancio complessivo è di 4 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte.