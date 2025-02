Sabato sera si sono affrontate in casa granata Torino e Genoa, match condotto da Feliciani terminato 1-1

L’anticipo del sabato sera valevole per la XXIV^ giornata proponeva la sfida di metà classifica tra il Torino ed il Genoa che si sono affrontate agli ordini dell’arbitro Ermanno Feliciani dando vita ad una gara gradevole ed incerta terminata con un pareggio.E la prova del direttore di gara della sezione AIA di Teramo sarebbe stata considerata da sufficienza piena se non si fosse macchiata nel finale, proprio all’ultimo minuto di recupero, con una decisione che ha fortemente condizionato il risultato scontentando i padroni di casa.

L’andamento della gara

Tutto liscio nel primo tempo con Adams che, imbeccato da Lazaro, finisce a terra in area rossoblu dopo un leggero contatto con Vasquez ma si tratta di un leggero normale contatto di gioco e fa bene Feliciani a lasciar proseguire.Nel corso della ripresa flebili proteste di Zanoli che al 65’ si vede respingere un tiro a botta sicura da un intervento provvidenziale in scivolata (ma è pulito, non ci sono tocchi di braccia sospetti) di Maripan, poi giungono le quattro ammonizioni del match: al 70’ il primo cartellino giallo è per Coco autore di una brutta entrata su Pinamonti, al 75’ ammoniti per reciproche scorrettezze Messias e Ricci (sanzione pesante, perché diffidato) ed all’86’ per Matturro che spintona Sanabria. All’83’ poteva starci il calcio d punizione al limite dell’area granata per il Genoa a causa di un intervento di Ricci che “stringe” Sabelli ma il vero caso che cambia l’esito della partita ed il giudizio su Feliciani fin lì piuttosto equo ed attento è quello del 94’.

L’episodio nel finale

Proprio all’ultimo respiro del match: dapprima Adams viene a contatto con Matturro che poggia le mani sui fianchi sbilanciando lievemente lo scozzese e poi con Sabelli che trattiene Sanabria per la maglia: sia nel primo che nel secondo caso evidentemente l’arbitro giudica l’intensità dei due tocchi non tale da portare alla concessione del calcio di rigore ma se Adams sembra accentuare la caduta, si vede invece chiaramente la maglia di Sanabria allungarsi per effetto della trattenuta del difensore genoano. Può essere probabile che l’arbitro Feliciani abbia visto ma non se la sia sentita di concedere la massima punizione all’ultimo secondo per una trattenuta che dal campo ha giudicato non così “intensa” ma fa specie soprattutto il fatto che il VAR Di Paolo abbia confermato tale decisione attraverso un check senza invitare comunque l’arbitro all’on field review dal momento che in campionato si sono assegnati rigori “televisivi” meno oggettivi di questo. Insomma, come dicevano i latini, “venenum in cauda” per Feliciani che inficia nel finale la sua quarta direzione coi granata i quali restano imbattuti con lui (una vittoria e tre pareggi).