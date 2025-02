Il punto sull’arbitro Piccinini che ha diretto la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino: ecco come è andata

Non è stato particolarmente fortunato con gli episodi Marco Piccinini che è stato designato per dirigere ieri pomeriggio la partita del Gewiss Stadium fra l’Atalanta ed il Torino. L’arbitro della sezione AIA di Forlì ha diretto con equilibrio ma nel corso della gara ci sono stati almeno tre casi importanti particolarmente difficili e controversi sui quali neanche l’ausilio del VAR Pezzuto è bastato per sedare le polemiche.

La rete annullata a Bellanova

Il primo episodio giunge al 21’ quando l’ex di turno Bellanova da pochi metri trafigge Milinkovic – Savic ed il gol viene inizialmente convalidato dal direttore di gara. Tuttavia dalla postazione di Lissone viene segnalato attraverso un check un tocco di braccio dello stesso Bellanova nell’immediatezza del gol: le immagini dimostrano che sullo spiovente da sinistra di Brescianini il pallone, dopo essere stato controllato di petto, finisce sul braccio destro del giocatore che poi tira in porta. Giusto dunque annullare il gol. Piccinini dirige con buon piglio e una soglia di tolleranza piuttosto alta e come da costume non mette mano subito ai cartellini: il primo ammonito del match è Coco per una trattenuta a De Ketelaere al 45’.

Il braccio di Coco in area

Al 55’ il caso più controverso: in area granata un pallone calciato da De Roon raggiunge inaspettatamente Coco sul braccio, l’arbitro evidentemente lo considera in posizione naturale ed aderente al corpo e anche il VAR corrobora la decisione dal campo dopo un check. Viste le immagini in realtà qualche dubbio resta poiché il braccio è un po’ staccato ed in casi analoghi in questo campionato si è accordato il penalty. Il calcio di rigore a favore degli orobici viene invece concesso al 71’ quando Tameze e Retegui vengono a contatto in area granata ostacolandosi a vicenda: in questo caso Piccinini punisce la trattenuta finale del camerunense che viene anche ammonito. Il VAR conferma un calcio di rigore non solare ma che può starci e che poi Milinkovic-Savic neutralizza. Lo stesso portiere serbo viene ammonito al 75’ dall’arbitro per provocazione nei riguardi dei tifosi di casa che lo stavano insultando.

Dopo la sfida di Bergamo il bilancio di Piccinini con i granata è aggiornato a 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Da segnalare tra le curiosità che l’arbitro romagnolo aveva già diretto Torino – Atalanta il 4 dicembre 2023, partita che era terminata con un perentorio 3-0 per la squadra di Juric.