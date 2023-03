I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 11 marzo 2023: domani la sfida al Lecce

Tuttosport

-Sì, il Toro può urlare. Matata la Juventus

La squadra di Scurto segna tre gol nella ripresa trascinata da Weidmann. Sorpasso al 2° posto. Male i bianconeri che solo nel finale segnano con Yildiz, anche lui sottotono

– Arriva il triangolo d’oro! Regia, grinta, gol e fantasia

Con Miranchuk, Ricci e Ilic il Toro potrà alzare la qualità del gioco e puntare all’Europa Per Lecce sono disponibili. L’azzurro è in ballottaggio con Linetty, che è in grande crescita

–Garzya: «Cairo non perda la fortuna del Toro: con Juric si cresce»

«Fermare il ciclo dopo 2 anni così belli? Un terremoto! Lui esalta i talenti come Schuurs e i tifosi lo amano. È meglio anche per il patron, se resta»

La Gazzetta dello Sport

Un Toro sprint. Singo d’assalto, scatto Rodriguez. Fasce ad alta velocità

Con il varo della nuova coppia c’è stata la crescita sugli esterni chiesta da Juric. Aina e Vojvoda scalpitano

La rassegna stampa sul Torino