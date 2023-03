I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 13 marzo 2023: ieri la bella vittoria a Lecce

Tuttosport

-Tre minuti di fuoco: è un Toro senza limiti. Singo, Sanabria e difesa perfetta Lecce schiantato

Squadra lucida e attenta dall’inizio alla fine: c’è profumo d’Europa

– Il nuovo Tonny è anche spietato «Non mi fermo»

Sale a quota 7: record personale «Il Toro è il posto che fa per me». Il paraguaiano ha lavorato molto con Juric sui movimenti dentro l’area

-Singo guarda lontano: «Pensiamo solo a vincere»

Secondo gol in campionato per l’esterno ivoriano, che si è riconquistato il posto da titolare

La Gazzetta dello Sport

-Blitz Singo-Sanabria. Gran colpo a Lecce con vista sulle Coppe

Miranchuk e Radonjic ispirano l’uno-due in 3’: per i granataè la seconda vittoria di fila, senza subire gol E sognare si può

-Bomber Tonny: “Attacco in modo diverso grazie all’aiuto di Juric e ora voglio la doppia cifra”

Il tecnico: “Ha un altro modo di stare in area: va di più sul primo palo e gioca di anticipo”

-Mago Nemanja: fuga più assist. Così il Toro ha ritrovato lo spaccapartite

Serbo decisivo nel blitz di Lecce: cancellate le polemiche post-derby, è rinato e anche Juric lo esalta