I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 15 marzo 2023: domenica col Napoli i granata tornano in campo

Tuttosport

–«Sì, Toro è la mossa giusta!»

«Servono sostenibilità, economicità e rispetto per ambiente e socialità Fondamentali le competenze: la burocrazia spesso diventa un alibi»

–Vlasic è guarito col Napoli ci sarà. E Pellegri è pronto

Il rientro del croato decisivo per lo sprint finale. Migliora la condizione dell’attaccante . Lavoro a parte per Karamoh. Restano indisponibili Zima, Lazaro e Vieira

-Toro: il carisma è dietro Uomini top per l’Europa

Buongiorno da tifoso granata sa mettere in campo qualcosa in più Schuurs è sempre tra i migliori. Rodriguez è il capitano che dà l’esempio

La Gazzetta dello Sport

Toro forza 6

Sanabria da sogno spinge l’Euro attacco

Radonjic in forma, Miranchuk, Karamoh, Vlasic e Pellegri pronti: Juric può scegliere