I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 17 marzo 2023: domenica la sfida al Napoli di Spalletti

Tuttosport

-Vlasic, il ritorno: per sé e per l’Europa

In queste settimane ha lavorato duramente al Filadelfia per ritrovare la condizione

–Karamoh spera di giocare dopo lo stop di Lecce

-Così Vanja è diventato un leader

Il Toro ha la quinta difesa della A anche grazie alle sue parate

La Gazzetta dello Sport

La Primavera di Linetty

Karol in mezzo è diventato insostituibile, il Toro ha un’arma in più