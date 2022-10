I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 31 ottobre 2022: il giorno dopo la vittoria dei granata sul Milan

Tuttosport

Toro, la meraviglia più grande

Dominato il Milan. Djidji e Miranchuk firmano il trionfo

-Anche i tifosi danno spettacolo

Record stagionale di spettatori: 26.113, a un passo dall’esaurito

-Il capolavoro di Juric: “Fame e sane ignoranza. Siamo in forte crescita”

“L’espulsione? Mi pareva fallo e non ho insultato l’arbitro. A volte le delusioni fanno bene: serve lucidità, anche da parte mia”

La Gazzetta dello Sport

–Notte da gran Toro, Milan ko. Djidji e Miranchuk in gol. Uno-due travolgente, a Pioli non basta Messias

Che spettacolo i granata: se la sono giocata alla pari, sempre all’attacco. Rossoneri irriconoscibili, cominciando da Leao

-Juric, l’impresa più bella. “Vittoria meritata”. Cairo: “La partita l’abbiamo fatta noi”

Il tecnico del Toro sul fallo di Messias:”Rivedendolo mi è sembrato meno netto”

La Repubblica

Toro indiavolato

Il Milan ko scivola a -6 dal Napoli Pioli: “Deluso, mi aspettavo altro”