I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 28 ottobre 2022: mancano due giorni alla sfida al Milan

Tuttosport

–Pobega: “Juric mi ha insegnato ad essere sfrontato in campo, Pioli mi pone ogni giorno un obiettivo nuovo”

“Brutto sia uscito il video della lite con Vagnati: può succedere di scontrarsi”

-Cereser: “Sì, un gol alla Pulici”

“Con quello scatto imperioso e quel tiro di potenza, Pellegri mi ha fatto tornare agli inizi degli anni ’70”

-Toro, occhio alla destra

Manca Aina: Lazaro si sposta. Altra mossa provata: Rodriguez più avanti a sinistra con Buongiorno dietro di lui

La Gazzetta dello Sport

Tris d’assi per Juric. Vojvoda al top, Rodriguez guida e Ricci in regia. Il Toro è pronto

Il tecnico ritrova tre uomini chiave riposati. Contro il Milan portano in dote solidità in fascia, l’esperienza e il palleggio

Corriere Torino

Vojvoda torna in corsa

L’infortunio di Aina riapre le fasce laterali. Il kosovaro, che davanti ha Singo, per rimpiazzarlo per la sfida di domenica contro Theo e Leao