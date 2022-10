I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 27 ottobre 2022: fra tre giorni la sfida al Milan

La Gazzetta dello Sport

Signor fantasia Radonjic a tutto gas: “Mai stato così felice come al Toro. E ho un’altra testa”

Nemanja si apre: “Vivo la fase più bella della mia carriera. Dopo Udine un pieno di fiducia verso il Milan”

Tuttosport

Lukic, trattative difficili. Dal tira e molla esce una super postilla da almeno 25 milioni

Il serbo non cambia idea, pretende la clausola rescissoria per firmare col Torino

-Darder, il Toro ci ripensa per il mercato invernale

-E Ilkhan può andare in prestito

Juric: “Emirhan ha talento, ma in questo momento Adopo rende meglio in allenamento”