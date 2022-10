I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022: si prepara la sfida al Milan di domenica sera

Tuttosport

-“Siate folli ma non siate pazzi”

Toro subito in sala video: parla Juric

-Radonjic, il genietto playboy che “combatte i demoni”. Panchine dure: è la cura Ivan

Nuovi faccia a faccia tra Juric e il serbo: “Credo in te, però dammi di più”

La Gazzetta dello Sport

Un Toro all’italiana. Buongiorno, Ricci e Pellegri: spinta tricolore per volare alto

A Udine i tre titolari insieme per la prima volta: la spina dorsale azzurra può darenil nuovo slancio