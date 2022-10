I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 25 ottobre 2022: la partita di Udine alle spalle e il Milan domenica

Tuttosport

-Il vostro Ibra vi vede: stupitelo

“Il mio idolo Zlatan? Lo accarezzo”. Rivincita col Milan. Milinkovic-Savic: “Volevo essere come lui: un bomber con un carattere super”

-E’ il Toro della Generazione Z

Zima, Schuurs, Buongiorno. Nelle ultime due gare una difesa di qualità e di grande prospettiva

-Mira, il gol a occhi chiusi

A Udine l’assist al buio per Aina. Miranchuk e quello schema provato al Fila tra le urla di Juric

La Gazzetta dello Sport

Pellegri: fiducia totale in Juric. Preparazione giusta. Così Pietro è rinato e si è preso il Toro

Due gol in 6 giorni, condizione al top:il centravanti vuole segnare ancora,anche per l’Italia