I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 28 gennaio: il mercato, le condizioni degli infortunati, la prossima sfida da preparare

Tuttosport

–Euroscommessa Toro

La qualità delle prestazioni, il calendario e lo spirito di gruppo. Juric: «Ecco perché possiamo crederci»

-30 giorni out. Ma se si opera rischia 3 mesi

Ieri la risonanza, domani consulto da uno specialista della spalla e ulteriori esami: si può sperare

Lovato al Toro: sì! Conto alla rovescia

I granata hanno in mano il centrale della Salernitana (che aspetta Boateng): l’alternativa è Ostigard Zima è a un passo dall’Amburgo: via all’effetto domino

La Gazzetta dello Sport

-La coppia dei sogni

Bellanova ispira, Zapata segna e il Toro decolla

-Buongiorno stop, la spalla è lussata: domani il consulto

Il difensore ko nel finale di venerdì a Cagliari Il parere di un professore per definire il percorso