I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 30 gennaio 2024: mercato, infortunio Buongiorno con vista sulla Salernitana

Tuttosport

-Lovato al Toro sì, è fatta! Zima e Rado via Rafa Mir: avanti

Il ceco rientra allo Slavia Praga a titolo definitivo: 4,5 milioni. Radonjic sempre più vicino al Maiorca Vagnati cercherà di cedere anche Karamoh per dare l’assalto definitivo al centravanti spagnolo

–Buongiorno fuori solo per un mese

Consulto dallo specialista a Roma: niente intervento

Vagnati in pole su Köhn: confermato

il dt vuole liberarsi di Soppy per poter poi ingaggiare il terzino tedesco. Il Torino lo vuole in prestito con diritto. L’Hannover: obbligo condizionato

La Gazzetta dello Sport

Sollievo Buongiorno. Niente operazione: il Toro non lo avrà solo per 4 settimane. Toccherà a Sazonov?

Soddisfazione dopo il consulto a Roma con uno specialista per la lussazione alla spalla