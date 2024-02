I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 5 febbraio: la sconfitta con la Salernitana, le parole di Juric

Tuttosport

–Il Toro si spegne e Juric scarica i tifosi

«Una parte del pubblico non ha lo spirito del Toro. Meglio Genova o Spalato»

–Un tiro in porta, Zapata sprecato. Ilic? Solo all’80’

-Cairo non vuole perdere la speranza «Occasione sprecata? C’è tempo»

«C’erano pochi spazi, è stato un match difficile e complicato»

La Gazzetta dello Sport

Il Torino si ferma davanti al muro

Gli uomini di Juric sono stati imprecisi in attacco e hanno ricavato poco dal pieno controllo. Il tecnico non ha tentato la carta Okereke