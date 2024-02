I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 febbraio: la sfida al Sassuolo di sabato dopo la doppia conferenza di Juric

Tuttosport

– «Mister, siamo con te» Nuova scossa da rimonta

Tanti sorrisi, grande impegno in allenamento e motivazioni amplificate dopo le belle parole di Juric sui giocatori: spirito giusto verso il Sassuolo

-Kabic: «Serve qualcosa? Ci pensa Milinkovic»

«Io e Vanja veniamo dalla stessa città: mi aiuterà Due anni fa ero vicino al Toro: ora sono felicissimo» Prime parole granata del talento serbo preso da Vagnati in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni

–Rodriguez e Tameze. Allontanata la paura

Nessuna lesione per entrambi. A Reggio Emilia è sicura la presenza del francese, molto probabile quella del capitano

La Gazzetta dello Sport

Toro, vai Ricardo. Il capitano recupera e può accelerare per il Sassuolo

Ottimismo da lunedì, ieri il via libera dagli esami: non ha nessun infortunio