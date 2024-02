I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 10 febbraio: stasera la sfida al Sassuolo per tornare a vincere

Tuttosport

-«Toro, sei forte: crediamoci!»

Juric vuole cancellare la settimana difficile dopo il deludente pareggio con la Salernitana e le sue dichiarazioni contro i tifosi: «Il salto di qualità c’è stato, adesso miglioriamo i piccoli dettagli»

-Angoli e punizioni idee per svoltare

Svolti allenamenti speciali per migliorare il trend: solo l’Empoli segna di meno in questa maniera. Juric: «Se battiamo 10 angoli a partita si deve segnare, pure in modo sporco!»

–Europa! Toro, le strade dell’aritmetica

Le proiezioni: migliorando di poco la media punti degli ultimi 13 turni con 2 attaccanti (da 1,8 a gara a 1,9), Juric può arrivare 6°. Altrimenti: 7° (possibile Conference, se…) 30 punti in 16 partite:

La Gazzetta dello Sport

Europa nel mirino

Il Toro punta in alto. In attacco la coppia Zapata-Sanabria anti-Sassuolo

