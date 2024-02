I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 12 febbraio: alle spalle la sfida al Sassuolo, venerdì arriva il Lecce

Tuttosport

–Il flop dei secondi tempi mai grave come adesso

Dopo l’intervallo il Toro implode troppo spesso, quando invece dovrebbe accelerare e lanciarsi all’attacco: segna di meno e incassa il 75% dei gol Il furore agonistico cala sul più bello e riduce le euro-speranze: Sassuolo ultimo esempio

–West Bromwich, Maxiofferta per Juric. La clamorosa indiscrezione arriva dall’Inghilterra

Oltre due milioni più bonus: è la proposta che il croato sta valutando con grande attenzione

-Zapata, 6 un Toro! Gol ed entusiasmo Duvan è un esempio

Per il colombiano 6 reti, di cui 5 nelle ultime 10 partite. E Bellanova scherza: «Cena a lume di candela» L’attaccante è stato tra i migliori anche col Sassuolo

La Gazzetta dello Sport

Toro, segui Zapata

Il colombiano guida la carica dei granata verso l’Europa