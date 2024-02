I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 15 febbraio: le parole di Vagnati, la sfida di venerdì col Lecce

Tuttosport

C’è soltanto un Buongiorno «È più… incedibile di altri»

Vagnati: «È speciale, qui è felice. Più resterà con noi e meglio sarà. Sarebbe importante giocare in Europa per aumentare la voglia di continuare insieme»

–C’è il Lecce per un’altra svolta

All’andata prima vittoria del Toro con le due punte. Dopo Salernitana e Sassuolo conta solo vincere In Puglia i granata si imposero con una rete segnata da Buongiorno nel primo tempo

–Okereke L’ 1 contro 1 è il mantra

«In allenamento Juric pretende che migliori palla al piede e nei colpi: devo scardinare le difese» L’ultimo arrivato in attacco si gioca la permanenza

La Gazzetta dello Sport

-Okereke, David è pronto al rilancio: “Il Toro grande opportunità”

L’attaccante nigeriano ha fatto una lunga gavetta: “Da avversario ho sempre apprezzato la maglia granata”.

-Domani il Lecce. Riecco Linetty-Sazonov in ballottaggio

La Repubblica

I destini incrociati di Juric e Buongiorno sognando l’Europa

Battere i salentini domani sarebbe un passo verso le coppe utile per trattenere in squadra il capitano Pesano ancora le assenze in campo per gli infortuni