I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 16 febbraio: è il giorno della sfida al Lecce, il Toro cerca la vittoria dopo due pari di fila

Tuttosport

-“La felicità si chiama Europa”

Juric dopo i due pareggi di fila con Salernitana e Sassuolo: «Vincere per non smettere di provarci fino all’ultimo. Voglio di più dai cambi. E soprattutto tiriamo in porta!”

-La Curva dà ancora fiducia a Juric

La Maratona continuerà a sostenere Ivan e i giocatori. Per il tecnico 100 partite in Serie A con il Toro: di nuovo in casa dopo le critiche ai tifosi e 2 pareggi flop

La Gazzetta dello Sport

–Toro pronto alla carica

Pellegri-Zapata, attacco corazzato per l’assalto al Lecce

-C’è un Ricci in più nel motore: regia di qualità

Accanto a lui Ilic favorito su Linetty