I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 17 febbraio: la vittoria sul Lecce, le parole di Cairo su Juric, il primo gol di Bellanova

Tuttosport

-Toro, ripresa da 3 punti

Nell’intervallo Juric sistema le posizioni in attacco e la partita cambia. Lecce in 10 dal 25’ st per il rosso a Pongracic. Nel ‘24 7 gare, una vittoria

–L’oro di Bellanova: «Una gioia unica!»

Un crescendo da mesi: «Adesso sogno anche la Nazionale». E poi spiega la svolta nel secondo tempo Di nuovo super: e trova anche il primo gol in granata

–Juric: «Io non voglio lasciare» Cairo: «Si vive pure senza di lui»

La replica stizzita del presidente: «Le frasi di Ivan? Basta parlarne, non me ne frega più un c…» Il tecnico: «Mi piacerebbe restare, ma in Europa per obiettivi prestigiosi, non per vivacchiare»

La Gazzetta dello Sport

Il Toro torna a vedere l’Europa. Bellanova e Zapata stendono il Lecce. Granata ora noni

La squadra di Juric si sbloccanella ripresa: nel 2024 tre vittorie e tre pari. Adesso un ciclo di ferro: Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli

-Cairo sorride: «Che vittoria. Ripresa aggressiva, Toro mi hai soddisfatto e ora viene il bello»

Il numero uno dei granata: «L’Europa? Abbiamo tutto per fare bene, adesso un ciclo di partite molto impegnative»Juric se la gode: «Successo importante, ho una squadra con valori umani grandi»

La Repubblica

Bellanova trascina il Toro ora i granata vedono l’Europa

Lecce superato in casa 2- 0 dopo un primo tempo non semplice Juric: “ Gruppo al top”

