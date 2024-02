I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 19 febbraio 2024: la carica dei tifosi al Fila, la rincorsa all’Europa

Tuttosport

Oltre 2.000 tifosi al Fila Che ovazione per Juric!

Euforia nella domenica in cui i granata recuperano punti su Lazio, Fiorentina e Napoli. Aperta anche la curva. Cori e applausi per tutti

-Toro, la difesa dei record è il ponte per l’Europa

Meglio dei granata Inter e Juve, già il 12 clean sheet.

-Sì è un ciclo di ferro ma il Toro non trema

I granata in casa hanno rivolto Atalanta e Napoli e pareggiato con la Roma. Unico ko con l’Inter

La Gazzetta dello Sport

Spinta per volare. Toro, cresce l’euforia. La carica dei tifosi per il settimo posto

Giovedì c’è la Lazio: i granata vincendo possono scavalcare biancocelesti e Fiorentina