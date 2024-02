I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 20 febbraio: la sfida alla Lazio, gli esami di controllo di Buongiorno

Tuttosport

-Bellanova, la freccia con licenza di stupire

La crescita dell’esterno e la sua intesa perfetta con Zapata sono alla base delle ambizioni europee del Toro. È il giocatore di manovra più utilizzato da Juric. Cairo lo ha pagato 8 milioni bruciando l’Inter, adesso ne vale già 15

– Buongiorno è ok. Rientra già a Roma?

A breve in gruppo, poi Juric deciderà se convocarlo lunedì o il 2 marzo con la Fiorentina. Il centrale è guarito dalla lussazione alla spalla

–Gattuso, candidato Toro, esonerato dal Marsiglia

Fatale la partita persa contro il Brest: «Noi senza anima»

La Gazzetta dello Sport

-Toro, comanda la difesa. Il muro granata è più forte dell’emergenza e Buongiorno c’è

Controlli ok: il centrale potrà allenarsi dal weekend. Ma i sostituti sono all’altezza

-Ilic, allarme rientrato. Con la Lazio ci sarà. Ritorna pure Tameze