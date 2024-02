I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 23 febbraio 2024: la sconfitta con la Lazio, l’analisi di Juric

Tuttosport

Toro, quanto sei assurdo

Dopo un ottimo primo tempo i granata vanno sotto a inizio ripresa. Il Tiro non irresistibile di Guendouzi sorprende l’imbambolato Milinkovic. Poi gol di Cataldi

-Masochismo Juric: “Io ho goduto”

“Abbiamo dominato pre più di metà gara senza riuscire a fare gol, questo resta un problema”

-Linetty: “Girata male, e poi ci mancano i gol”

“In campo abbiamo sempre la sensazione di dominarla, però resta il problema delle poche reti”

La Gazzetta dello Sport

-Il Toro gioca, la Lazio vince

I granata dominano senza segnare, Sarri, due lampi per fare tre punti

-L’orgoglio di Juric: “Il miglior Toro da quando sono qui. Il mio sogno è andare in Europa”

-Sarri: “Gran ripresa. Qui aveva vinto soltanto l’Inter”