I titolo sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 27 febbraio: la sconfitta contro la Roma, la seconda di fila

Tuttosport

-Il Toro riperde il treno

La squadra di Juric, dopo lo 0-2 con la Lazio, viene sconfitta anche dalla Roma, trascinata dalla straordinaria prova dell’argentino. Ora le sfide contro Fiorentina e Napoli, ma di questo passo la stagione è compromessa

-Juric si aggrappa alle statistiche

– “Serve più attenzione”

Ricci non molla: “L’Europa resta possibile”

La Gazzetta dello Sport

-Mago Dybala, Toro battuto

Che tripletta di Paulo. La Roma non si ferma più. Zapata non basta