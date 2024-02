I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 29 febbraio: la sfida alla Fiorentina ma anche il mercato

Tuttosport

Bellanova superstar piace anche alla Premier

Osservatori di Manchester United e Aston Villa in Italia per vedere in azione l’esterno granata, protagonista di una stagione formidabile

–Vanja compra Musso

Milinkovic-Savic ha mercato soprattutto all’estero: il club granata lo valuta 10 milioni

–Lovato torna a Udine o col Monza

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va all’attacco. Bellanova-Zapata garanzia di gol, ma Vlasic e Sanabria devono accelerare

Finora 4 assist dell’esterno e 8 reti di Duvan Juric lavora sulla pericolosità di tutta la squadra

La rassegna stampa sul Torino