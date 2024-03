I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 1 marzo 2024: dal ritorno di Alessandro Buongiorno al futuro di Juric

Tuttosport

Juric, 14 giorni bollenti. Resiste il sogno ma spunta il Bologna

Il destino del granata pare segnato a giugno. Prossima stagione: pure i rossoblù in azione per l’ex Verona

“Manca sempre qualcosa per il vero salto di qualità”

COMOTTO: “Il Torino in Europa? Non si trova mai un centesimo per fare un euro. Servirebbero giocatori più esperti e altri giovani talenti come Buongiorno”

Sanabria al palo, ora rischia il posto

Appena tre reti in campionato, Tonny non segna da 7 partite. L’insidia di Okereke e Pellegri

La Stampa

Mandragora: “Al Toro mesi belli e intensi. Juric e Italiano due maestri”

L’ex centrocampista granata domani al Grande Torino con la Fiorentina: “In gioco c’è una fetta d’Europa. Belotti l’ho ritrovato carico e motivato”

Sanabria dimezzato: da bomber decisivo a giocatore in crisi

Un solo gol nel 2024: il paraguaiano non va a segno da sette partite. Il modulo a due punte lo ha messo in difficoltà: il Toro aspetta la svolta