I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: gli episodi da moviola, l’attesa per Ilic e per la possibile squalifica di Juric

Tuttosport

–Toro, sempre la solita storia. Marchetti stop, Cairo: «Non so più che dire…»

È il sesto arbitro fermato dopo un grave errore contro i granata «Ci hanno tolto un mare di punti»

-Juric rischia 2 o 3 giornate

Dopo i gestacci ai tifosi, ora anche a Italiano, mandato da Pradé a far pace in tv. Cairo e Moretti: multe?

–Emergenza in mezzo ma Gineitis è una garanzia

Toro a Napoli senza l’infortunato Ilic (oggi gli esami al ginocchio) e lo squalificato Ricci: Juric prepara la soluzione alternativa Contro gli azzurri tocca al lituano e a Linetty. E Tameze spera di recuperare

La Gazzetta dello Sport

-Cairo: “Tutto è possibile”

“Toro eccellente, possiamo fare un filotto di vittorie e così risalire”

Ilic, oggi gli esami. Linetty e Gineitis titolari a Napoli