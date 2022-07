I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 12 luglio 2022: calciomercato e lavoro in Austria

Tuttosport

-Svolta Maggiore, oggi si può chiudere

Mediana da rinforzare. Il Toro offre 5 milioni. Linetty: no allo Spezia

-Dal caso Bremer al suo sostituto. E Izzo rimane in bilico sul mercato

-Sono in 32, valgono la metà

Juric ha mezza rosa formata da Primavera e giocatori in esubero, ma vuole le porte chiuse anche nel ritiro austriaco

-Problema vele: Juric le pretende e il Toro diffida la Fondazione

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va a Duemila. Juric, svolta giovane. In ritiro sono 15 i nati nel nuovo millennio

Da Pellegri a Ricci, da Singo a Zima: il tecnico ora riparte dai nuovi talenti