I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 13 luglio 2022: tra ritiro e calciomercato

Tuttosport

Toro-Becao. Cairo: Vendo Bremer, poi…

“Ho già speso 7 milioni ma investirò ancora e accontenterò Juric”

-Il caso vele: CdA straordinario

Venerdì la riunione dei vertici della Fondazione Filadelfia: clima già bollente

-Millico segnava a raffica. Ora è sul mercato: a casa

Non è in Austria ufficialmente per un affaticamento muscolare

La Gazzetta dello Sport

-L’Inter c’è, la Juve insegue. E Cairo: “Gleison vale più delle cifre che circolano”

-Prenderà il 9. Il bomber Sanabria leader del Toro

I numeri di maglia non sono stati assegnati ma l’indicazione è chiara: fiducia a Tonny