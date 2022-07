I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 14 luglio 2022: calciomercato e lavoro in ritiro

Tuttosport

-La Juve tenta Bremer e il sorpasso sull’Inter. Il piano B è Gabriel

In attesa del rilancio del Bayern per De Ligt, Cherubini sfida Marotta per il centrale del Torino, da settimane bloccato dai nerazzurri

-Toro: Maggiore e rilancio Dobvyk

Da Cairo gli agenti del centrocampista. C’è accordo su tutto. Vagnati ritenta per l’ucraino, Praet-Laurienté in stand-by

-Bremer pepita d’oro: è il momento di dare delle risorse a Juric

-Juric si presenta: Radonjic al crash test

L’esterno serbo assaggia i metodi del tecnico

La Gazzetta dello Sport

Cambia il muro Toro. Ora Juric studia la nuova difesa. Djidji regista e Zima cresce

Domani con l’Eintracht c’è Bremer ma il tecnico prepara il futuro

-Lukic ancora a parte: dovrà saltare la prima amichevole