I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 16 giugno 2022: il mercato tiene banco

Tuttosport

–Belotti vede Viola, Joao Pedro il Monza

Il centravanti sogna il Milan ma la destinazione più probabile dopo sette stagioni trascorse in granata è la Fiorentina. Sul bomber irrompe Galliani che offre 7 milioni al Cagliari

-Maggiore-Nikolau, oggi primo vertice tra Vagnati e Pecini

-Giornata del Grande Torino, depositata la proposta di legge

La richiesta per celebrare ufficialmente il 4 maggio

La Gazzetta dello Sport

– Rilancio per due. Carica Toro dalle Nazionali: largo ad Aina e a Berisha

Con Nigeria e Albania hanno conquistato fiducia e spazio. Pronti per la nuova stagione