I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 17 giugno: il mercato e la situazione dei riscatti di Mandragora e Praet

Tuttosport

–Juric chiama Joao Pedro. Il Toro ha alzato l’offerta per contrastare il Monza

Vagnati è deciso a portare da 5 a 8 milioni la cifra da proporre al Cagliari

-Milinkovic-Savic, idea Fiorentina

Il portiere potrebbe essere il vide di Terraciano

-Con lo Spezia altro contatto per Nikolau

Vagnati ieri a Milano ha approfondito le trattative per il centrale greco destinato a prendere il posto di Bremer

La Gazzetta dello Sport

La Primavera di Ricci. Talento, testa e carattere. Alla conquista di Toro e Italia

La valorizzazione a Empoli, l’inizio difficile in granata: ma poi è arrivato il decollo