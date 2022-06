I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 20 giugno 2022: il focus è sempre sul mercato

Tuttosport

-Juric, attesa snervante. Ha chiesto dieci giocatori ma non è arrivato nessuno

A due settimane dal raduno la rosa è incompleta e non ci sono più i leader

-Toro, Vlasic più vicino. Proposto anche Darder cervello dell’Espanyol

Juric insiste per l’esterno del West Ham e suo connazionale. Lo spagnolo nell’ultima Liga ha sfornato 10 assist vincenti

-Seck allo Spezia però non subito

Ora è a casa: in Senegal gioca a calcio coi bimbi

La Gazzetta dello Sport

Il Toro ora accelera. Pellegri è vicinissimo, Gabriel va allo sprint. E contatto per Vlasic

Ai dettagli con il Monaco per la punta dell’Under 21. Piace il fantasista croato. Mandragora-Praet: si decide