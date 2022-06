I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 21 giugno 2022: calciomercato in vista del raduno di luglio

Tuttosport

–Gabriel arriva, Juric ne aspetta altri 9

– “Sia chiaro il titolare in porta”

Castellini dà un consiglio a Ivan: “Nel mio ruolo servono le certezze. Non parlo di nomi ma di gerarchie”

-Non solo Joao Pedro: i granata ripuntano anche Walukiewicz

Vagnati con il Cagliari torna a discutere pure del difensore

La Gazzetta dello Sport

Vojvoda, altro che vacanze. A Dubai al lavoro con il super coach. Scatto per il Toro

Mergim nelle mani del preparatore di Benzema. La caviglia adesso è ok