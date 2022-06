I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 luglio 2022: da Mandragora a Joao Pedro, il punto sul mercato

Tuttosport

-Mandragora: prima il Toro

Il centrocampista vuole Juric. Domani l’incontro anti Viola

-Nuovi spiragli per Joao Pedro

Il Monza non ha ancora chiuso per il brasiliano

-Bremer-Inter, ci siamo: preso l’appuntamento. Cairo attende e rischia

Marotta è forte del sì del giocatore, il Torino aspetta un’offerta più alta

-Buongiorno, Toro

Vicino il rinnovo fino al 2026 per il difensore che punta a confermarsi in azzurro

La Gazzetta dello Sport

Primo colpo Toro. Pellegri, affare fatto. Mossa Mandragora, pressing su Vlasic

La punta acquistata a titolo definitivo dal Monaco. Domani vertice per il centrocampista napoletano