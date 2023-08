Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i principali titoli dei giornali in edicola quest’oggi sul Torino

Tuttosport

“Toro, mi hai ridato il gusto di giocare”

Vlasic spinge: “Gol e assist, voglio di più”

Lazaro corre verso il Toro. Per Barrow serve tempo

I granata offrono 3,5 milioni, Marotta ne vuole 4: dopo la cessione di Singo la trattativa imbastita nei giorni scorsi è in dirittura d’arrivo

La Gazzetta dello Sport

Vlasic: “Il Toro è casa. Ora l’obiettivo è l’Europa. E farò più gol”

Il croato racconta: “I soldi per me vengono dopo, qui sto bene”

La Stampa

Il nuovo Toro parte da lontano

Juric punta sulle conoscenze per l’Europa: “Ora raccogliamo i frutti del nostro lavoro”

L’atto di fede di Vlasic: “La gioia di giocare è tutto, al Toro mi sento amato”

Dopo una lunga trattativa col West Ham il croato è tornato in granata: “Per me non contano i soldi. E Londra è una città meno bella di Torino”