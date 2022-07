I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 18 luglio: calciomercato e campo, con il ritiro in Austria

Tuttosport

-Praet, Laurienté e Dovbyk per calmare Juric

Ma per il bomber c’è anche il Bologna. Orsolini: si tratta

-Si fermano Segre, Djidji e Sanabria. Gol di Radonjic in partitella

-Mediana: Ivan. ne vuole 2. Maggiore-Casadei pronti

Ma Vagnati è bloccato dal caso Bremer anche su questo fronte

La Gazzetta dello Sport

Ricci chiavi in mano. Juric ha già deciso: sarà sua la regia del nuovo Torino

Il tecnico lo vuole in mediana vicino a Lukic come si è visto nel primo test stagionale