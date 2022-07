I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 19 luglio 2022: calciomercato e Bremer, conteso da Inter e Juventus

Tuttosport

-Altro incubo per i granata: il Gallo alla Juve

“Adesso ci manca anche Belotti in bianconero”. Piace ad Allegri ma riparte la controffensiva della Roma

-Solet, Praet, Laurienté: Vagnati spera

Il dt aspetta il via per nuovi rilanci. E ora rispunta Zajc

-Abbonamenti: quanti?

Dopo la pandemia, riparte la campagna in un clima di scetticismo: per ora un miraggio i 12-143 del 2019/20

La Gazzetta dello Sport

Tutti per Radonjic. Il sostegno di Juric e l’amicizia di Lukic per prendersi il Toro

Nemanja ha bisogno di sentire fiducia per dare il meglio e nel test di stasera partirà titolare