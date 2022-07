I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 luglio 2022: la cessione di Bremer alla Juve il calciomercato

Tuttosport

-Inter beffata: Bremer è della Juve

50 milioni al Toro, 6 anni al brasiliano. Oggi visite, poi Usa

-Bremer alla Juve: tifosi furibondi e c’è l’urgenza rinforzi. Toro, subito un colpo. Rispunta Piatek. Praet, serve lo scatto

Va definita la trattativa col Leicester per il belga, ma i granata devono accelerare anche per Laurienté

-Juric va in pressing, Solet per la difesa

Tra proventi dai diritti tv e vendita di Bremer, 90 milioni al Toro. Tolti i 38 di passivo ne restano 52

La Gazzetta dello Sport

Juve, colpo Bremer. Al Toro 50 milioni, beffata l’Inter, per Allegri un super regalo

Offerta irrinunciabile per i granata: 41 milioni più 9 di bonus

-Toro, buona la seconda

E’ Lukic la luce dei granata, battuti i cechi del Mlada Boleslav