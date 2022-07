I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 21 luglio 2022: il mercato dopo la cessione di Bremer

Tuttosport

“Cairo, ma perché tieni il Toro”

Divampa la contestazione, inviti a boicottare la campagna abbonamenti e a disertare lo stadio

-Ripartenza Vagnati: Denayer e Maggiore

Il centrale e lo spezzino a un passo. E con l’Inter trattative per Casadei

-Zaza sempre più separato in casa: è lui la priorità sul mercato in uscita

Non ha spazio neanche con Pellegri e Sanabria ko: Vagnati e Juric non fanno sconti

La Gazzetta dello Sport

-Lukic alla guida. “Toro, seguimi. Avrò la fascia io ma tutti saremo capitani granata”

Il nuovo “graduato” serbo esce allo scoperto: “Con Juric ci siamo capiti subito, mi ha dato una posizione”

-Resta calda la pista Casadei. Sprint per Laurienté e Praet