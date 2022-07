I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 25 luglio 2022: il mercato e il lavoro a Waidring

La Gazzetta dello Sport

Ricci: “Questo Toro mi piace. Con fiducia e lavoro possiamo lottare anche per l’Europa”

Il giovane play: “La squadra è già sulla buona strada. Io devo essere più aggressivo, migliorare la parte difensiva e trovare assist e gol”

Tuttosport

-Toro: mercato con mezzo Bremer. In arrivo 45 milioni. Ma Vagnati ne avrà 20, al massimo, 25

Prime indiscrezioni sulla reale entità del nuovo budget a disposizione del dt

-Avanti con Denayer. Schuurs e Lucumì sono solo alternative

La trattativa con il centrale della Nazionale belga procede spedita

-Laurienté, il rilancio è pronto

Il Toro ha comunicato al Lorient di essere pronto ad alzare l’offerta

Corriere Torino

-“Un gol sotto la Maratona”

Ricci non teme il futuro: “Siamo già una buonissima squadra e siamo già pronti a dimostrarlo a tutti”