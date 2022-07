La rassegna stampa di oggi, martedì 26 luglio 2022: i titoli sul Torino tra calciomercato e lavoro in Austria

Tuttosport

-Ivan l’invenToro: “Più qualità!”. Uno Juric mai visto: così fa miracoli

-Lukic rinnovo in vista: blindato fino al 2027

Il neocapitano lavora in Austria e i suoi agenti trattano a Milano

-Ancelotti spinge Reinier al Toro: per Juric

-Denayer e Laurienté, trattative senza sosta

La Gazzetta dello Sport

Sara un Toro d’attacco. Lukic da falso nove, Sanabria o le due punte. Juric vuole più gol

Schemi differenti per segnare tanto: domani verifica con l’Apollon Limassol

La Repubblica

Toro, un rebus sotto porta. restano Sanabria e Pellegri ma chi segnava non c’è più