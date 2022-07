I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 29 luglio 2022: il calciomercato e le conseguenze della lite Juric-Vagnati

Tuttosport

-Juric è carico, Vagnati risponde: Schuurs!

Cairo: “Ora i due sono più uniti di prima, hanno fatto la pace”. E il tecnico martella i giocatori. Blitz del dt per il difensore. Dall’Inter il prestito di Lazaro

-Laurienté si ribella. Ha disertato l’allenamento

Dura presa di posizione del giocatore per spingere il Lorient ad accettare le proposte d’acquisto

-In avanti c’è Shomurodov. E torna l’idea Miranchuk

La Gazzetta dello Sport

Colpo Toro: Lazaro. Blitz granata: Inter convinta, Juric fa il pieno di fantasia

L’esterno in prestito con diritto di riscatto: domenica le visite