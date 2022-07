I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 30 luglio 2022: calciomercato e campo, con l’amichevole a Nizza

Tuttosport

-Test di Coppa per il Toro incompiuto. Tra una settimana il primo verdetto: Juric, il gioco si fa duro

Verso la Coppa Italia: amichevole a Nizza anche per buttarsi alle spalle i litigi

-“Sì, Toro su Schuurs”. Orsolini: 5 milioni

Dopo il blitz di Vagnati in Olanda, l’agente del difensore conferma: “Il club granata è un candidato importante”

La Gazzetta dello Sport

Toro all’eurotest. Amichevole a Nizza. Sanabria pronto a lasciare il segno

Ultima uscita prima della Coppa Italia. Tonny sempre più la certezza per Juric: con lui l’attacco gira