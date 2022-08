I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 1 agosto 2022: calciomercato con vista sul campo e l’esordio in Coppa

Tuttosport

–Miranchuk c’è! E ora assalto a Orsolini

Il russo già domani al Filadelfia. Il talento turco Ilkhan a un passo

-Per la difesa testa a testa tra Denayer e Schuurs

L’olandese piace molto ma l’Ajax chiede 15 milioni

-Zima e Izzo, esami in vista della Coppa

La Gazzetta dello Sport

-Il Toro a tutta fantasia. Miranchuk: l’affare è fatto. E arriva la stellina Ilkhan. Aumenta la qualità per Juric

Il trequartista russo in prestito oneroso con riscatto a 11 milioni dall’Atalanta. Per il diciottenne centrocampista turcodel Besiktas operazione da 4,5 milioni

–Ecco anche Lazaro, visite in mattinata. Zima, spalla ko: esami di controllo

L’esterno acquistato dall’Inter sbarca in città. Kone passa al Frosinone. Da monitorare pure le condizioni di Izzo e Djidji