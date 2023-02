Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi sul Torino

Tuttosport

Un’altra notte folle: Toro, dove sei finito?

Dominio per 45′ ma ripresa flop. La Juve sta davanti

Juric: “Tifosi, vi voglio vicini per il derby!

“Soddisfatto della prova, c’erano 4 assenze gravi. E’ mancata fisicità”

Ilic: l’esordio è confortante. Aina delude e si perde il derby

Karamoh ci prova. Schuurs solito muro, Linetty anonimo, Radonjic ancora irritante. Felix risveglia la Cremonese, Meité deludente

“Mi serviva questa rete ma che rabbia per l’errore”

L’attaccante sale a quota 5: è il miglior marcatore granata. Al Grande Torino non andava in gol dal 23 gennaio ’22

La Gazzetta dello Sport

E’ un Toro bello a metà

Domina, si fa rimontare e poi pareggia con Singo. Adesso sfida alla Juve

Juric soddisfatto: “I ragazzi hanno fatto una grande partita”

Ballardini: “Il pareggio è giusto, la classifica non la guardiamo”

La Stampa

Confusione Toro

La Cremonese ultima e ancora senza vittorie spaventa i granata. Dopo il rigore di Sanabria due gol lombardi, Singo evita il ko ma a una settimana dal derby sfuma il controsorpasso sulla Juve che resta al 7° posto

Il Toro fallisce ancora, Juric lo assolve: “Occasione sprecata? Ci sono limiti”

Dopo il 2-2 con la Cremonese il tecnico difende i suoi. E poi promuove Ilic: “Soddisfatto, ora deve trovare la continuità”